В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие деклараций на 2 200 т рапса в связи с нарушениями при оформлении

8 декабря 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении 2-х деклараций на партии рапса урожая 2025 года, оформленных с нарушением процедуры декларирования.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании партий рапса (1 000 т и 1 200 т), предназначенных на продовольственные цели, установлены нарушения при определении показателя — дикват.

Так, в протоколе испытаний для данного показателя указанный метод не соответствуют утвержденному Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.11.2024 №134 Перечню международных и региональных (межгосударственных) стандартов, необходимых для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась с нарушением установленных процедур обязательного подтверждения соответствия.

Заявителем деклараций является сельхозтоваропроизводитель из Кемеровского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 8 декабря 2025 года декларации о соответствии признаны недействительными, а хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов предложено следующее:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления»;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов, проводить процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» в соответствии с заявленной продукцией, в том числе и на остаточное количество пестицидов, применяемых при производстве зерна.