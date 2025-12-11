В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие деклараций на 3 600 т зерна в связи с нарушениями при оформлении

5 декабря 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении 3-х деклараций на партии ячменя, рапса и гороха урожая 2025 года, оформленных с нарушением процедуры декларирования.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании ячменя (1 600 т), рапса (1 000 т), гороха (1 000 т), предназначенных на продовольственные цели, установлены нарушения при определении показателей: 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры, ГХЦГ (α-, β-,γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты, ртутьорганические пестициды, хизалофоп-П-этил, трибенурон-метил, галоксифоп-П-метил, пиклорам, клопиралид. Так, в протоколе испытаний для данных показателей указанные методы не соответствуют утвержденному Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.11.2024 №134 Перечню международных и региональных (межгосударственных) стандартов, необходимых для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

Также, ведомством установлены нарушения при оформлении Единой формы декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза на бумажном носителе, а именно, не указан оптически считываемый матричный код (QR-код) в соответствующем разделе документа. Кроме того, поле «Дополнительная информация» не заполнено, тогда как данный раздел подлежит обязательному заполнению.

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась с нарушением установленных процедур обязательного подтверждения соответствия.

Заявителем деклараций является сельхозтоваропроизводитель из Топкинского района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 5 декабря 2025 года декларации о соответствии признаны недействительными, а хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов предложено следующее:

проводить процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» в соответствии с заявленной продукцией, а также изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».