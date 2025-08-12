В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие двух деклараций на ячмень у предпринимателя в связи с отсутствием исследований на пестициды

7 августа 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережения в адрес предпринимателя в связи с выявлением в обращении деклараций, выпущенных с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Заявителем деклараций является сельхозтоваропроизводитель из деревни Мостовая Кемеровской области — Кузбасса.

В ходе контрольных (надзорных) мероприятий инспектор ведомства установил, что при оформлении деклараций на партию ячменя на пищевые цели и партию ячменя пивоваренного общим объемом 7 000 т хозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Гладиатор Супер, КС и ЦеЦеЦе, 750, ВК (клотианидин, лямбда-цигалотрин, хлормекватхлорид), применённых при выращивании зерна в 2024 году.

Таким образом, не обеспечено проведение полной процедуры оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 07 августа 2025 года обе декларации о соответствии признаны недействительными.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено следующее:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить полную процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».