Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие двух деклараций на ячмень у предпринимателя в связи с отсутствием исследований на пестициды

7 августа 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережения в адрес предпринимателя в связи с выявлением в обращении деклараций, выпущенных с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Заявителем деклараций является сельхозтоваропроизводитель из деревни Мостовая Кемеровской области — Кузбасса.

В ходе контрольных (надзорных) мероприятий инспектор ведомства установил, что при оформлении деклараций на партию ячменя на пищевые цели и партию ячменя пивоваренного общим объемом 7 000 т хозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Гладиатор Супер, КС и ЦеЦеЦе, 750, ВК (клотианидин, лямбда-цигалотрин, хлормекватхлорид),  применённых при выращивании зерна в 2024 году.

Таким образом, не обеспечено проведение полной процедуры оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 07 августа 2025 года обе декларации о соответствии признаны недействительными.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено следующее:
— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;
— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить полную процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Общество
kuzbassnews.ru
12/08/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus