В Кузбассе Россельхознадзор признал недействительной декларацию на 5 тысяч тонн кормовой пшеницы

23 января 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора принято решение о признании недействительной декларации о соответствии на партию пшеницы, зарегистрированную Крестьянским хозяйством «Бекон».

Ранее в отношении данного кемеровского хозяйства ведомство провело контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия посредством мониторинга информации во ФГИС Росаккредитации. В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна специалист установил, что хозяйствующим субъектом была зарегистрирована декларация о соответствии на партию пшеницы на кормовые цели весом 5 тыс. т. Однако в протоколах испытаний, на основании которых оформлены декларации о соответствии, отсутствует информация о проведении исследований на остаточное количество действующего вещества пестицида Торнадо — глифосат, используемого при выращивании пшеницы.

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере.

На основании вышеуказанного в адрес КХ «Бекон» выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации.

В качестве превентивной меры нарушителю рекомендовано изучить требования ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а при декларировании проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна, соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления.