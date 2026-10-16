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В Кузбассе Россельхознадзор признал недействительными 7 деклараций о соответствии на продукцию животного происхождения 

8 октября  2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований путем анализа информации, размещенной во ФГИС «Росаккредитация», зафиксировал признаки нарушения требований технических регламентов Таможенного союза, допущенные кемеровским предприятием.

Установлено, что декларирование продукции проведено с нарушением установленных процедур обязательного подтверждения соответствия. Так, в протоколах испытаний отсутствуют результаты исследований по показателям, обязательным в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», а именно: по содержанию антибиотиков, пестицидов, радионуклидов, бенз(а)пирена, а также по микробиологическим параметрам. Отсутствие указанных результатов не позволяет подтвердить безопасность продукции в установленном порядке.

Нарушения зафиксированы в отношении нескольких категорий продукции: творожных полуфабрикатов, мяса птицы, пельменей, бифштексов и сырокопчёной продукции.

Кроме того, выявлены нарушения при оформлении деклараций: в ряде документов не указан полный адрес места осуществления деятельности либо не приведён профильный технический регламент. Также установлено, что в одном случае декларирование применено к категории продукции, подлежащей обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе: для такой продукции процедура декларирования соответствия не предусмотрена действующим законодательством.

Таким образом, декларации о соответствии приняты на основании недостоверных сведений и документов, не обеспечивающих подтверждение соответствия продукции обязательным требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора незамедлительно были приняты меры о признанию недействительными 7 деклараций о соответствии на продукцию животного происхождения данного производителя. Соответствующие изменения уже внесены на сайте Федеральной службы Росаккредитации. Кроме того, предприятию выдано 7 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований  технических регламентов Таможенного союза.

Общество
kuzbassnews.ru
16/10/2026
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