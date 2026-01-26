В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал новую отгрузку лесоматериалов из хвойных пород в Таджикистан

21 января 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал отгрузку 330 куб. м лесоматериала из хвойных пород (ель, пихта), заготовленных на территории Чебулинского района Кемеровской области-Кузбасса и предназначенных для дальнейшей транспортировки в Таджикистан.

В ходе досмотра экспортных партий были отобраны образцы и направлены для исследования в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.

По итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии собственнику продукции выданы 3 фитосанитарных сертификата.