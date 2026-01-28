Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал новую поставку в Китай лесоматериала из березы

23 января 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал отгрузку 2 070 куб. м  лесоматериала из березы, заготовленного на территории Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и предназначенного для дальнейшей транспортировки в Китай.

В ходе досмотра экспортных партий были отобраны образцы и направлены для исследования в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.

По итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии ведомство оформило собственникам продукции 46 фитосанитарных сертификатов.

28/01/2026
