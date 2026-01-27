В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал отправку более 3,5 тысяч тонн рапса в Калининград

С 19 по 23 января 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 55 фитосанитарных сертификатов на партии рапса, предназначенные для дальнейшей отправки в железнодорожных вагонах в Калининград.

При досмотре продукции, выращенной на пищевые цели на территории Ижморского, Чебулинского, Промышленновского, Гурьевского районов Кемеровской области – Кузбасса, были отобраны образцы на наличие карантинных объектов и на показатели безопасности и качества.

В результате партии рапса в совокупном объеме 3 686,15 т успешно прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».