В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал поставку первых в 2026 году лесоматериалов из хвойных пород в Таджикистан

14 января специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал отгрузку первых в 2026 году 880 куб. м  лесоматериала из хвойных пород (ель, пихта), заготовленных на территории  Чебулинского района Кемеровской области-Кузбасса и предназначенных для дальнейшей транспортировки в Таджикистан.

В ходе досмотра всех экспортных партий были отобраны образцы и направлены для исследования в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.

По итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии собственнику продукции выданы 8 фитосанитарных сертификатов.

19/01/2026
