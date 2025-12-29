В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал поставку в Таджикистан лесоматериала из хвойных пород

25 декабря 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал очередную отгрузку лесоматериала из хвойных пород (пихта и ель) в Таджикистан в объеме 330 куб. м . По итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии собственникам продукции выданы 2 фитосанитарных сертификата.

А всего с начала текущего года из региона в Республику экспортировано 14 044,37 куб. м данной продукции.

В ходе досмотра всех экспортных партий были отобраны образцы и направлены для исследования в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов.