В Кузбассе Россельхознадзор с помощью ФГИС «Зерно» выявил нарушения при оформлении сопроводительных документов на более 76,5 тыс. тонн пшеницы

11 марта 2026 года в ходе анализа данных ФГИС «Зерно» специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора установили три факта нарушения при оформлении товаросопроводительных документов на партии пшеницы яровой мягкой урожая 2025 года, выращенной на территории Яшкинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и предназначенной на пищевые цели. Объём партий составил 76 520 тонн.

Во всех случаях ООО «КДВ Яшкинская мельница» допущено нарушение требований при формировании партий зерна. Так, в феврале 2026 года при внесении показателей потребительских свойств пшеницы отсутствовали дата и номер протокола испытаний, согласно которому было проведено исследование зерна. Кроме того, показатель «влажность» превышает допустимую норму.

Вместе с тем, информация об оформленных товаросопроводительных документах идентификации зерна (СДИЗ) вносится в соответствии с «Правилами оформления товаросопроводительного документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна», утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2021 г. № 1721. А перечень потребительских свойств партии зерна и продуктов его переработки, подлежащих внесению во ФГИС «Зерно», утверждён приказом Минсельхоза России от 12 ноября 2021 г. № 756.

Таким образом, сельхозтоваропроизводителем не представлены сведения о потребительских свойствах пшеницы. В этой связи 11 марта 2026 года в качестве превентивной меры по недопущению дальнейших нарушений ведомство объявило ООО «КДВ Яшкинская мельница» предостережение.

Общество
kuzbassnews.ru
20/03/2026
Общество

