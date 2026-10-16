В Кузбассе Россельхознадзор с помощью мобильного приложения «Инспектор» провел консультацию для кузбасского сельхозтоваропроизводителя

9 октября 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с использованием мобильного приложения «Инспектор» провел консультационное мероприятие для представителя ООО «Юргинский». Хозяйство осуществляет деятельность более 20 лет на территории Юргинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и специализируется на выращивании зерновых и зернобобовых культур, а также выращивание семян масличных культур.

В ходе консультации сельхозтоваропроизводителю разъяснены требования действующего законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Особое внимание уделено процедуре подтверждения соответствия зерна в форме декларирования — она проводится по единым правилам и схемам, закреплённым в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).

Представитель ведомства подробно осветил обязательные требования, предъявляемые на всех этапах оборота зерна — при производстве, хранении, перевозке, реализации и утилизации. Также были рассмотрены ключевые положения Федерального закона «О зерне» и нормы технического регламента ТР ТС 015/2011. В рамках диалога обсуждён порядок проведения лабораторных исследований по выявлению ГМО.

Особое внимание уделено необходимости контроля на всех этапах производства — от использования семенного материала до выпуска готовой продукции. Представителю хозяйства рекомендован комплекс мер: оценка рисков на всех этапах производства, приобретение семян исключительно у проверенных поставщиков с полным пакетом документов, усиление входного и производственного контроля, обязательное исследование каждой партии семян рапса на наличие ГМО, а также проведение дополнительных исследований в лабораториях Россельхознадзора.

Применение мобильного приложения «Инспектор» позволило оперативно предоставить хозяйствующему субъекту актуальные разъяснения и обеспечить понимание обязательных требований без выезда инспектора на место.