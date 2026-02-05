В Кузбассе Россельхознадзор с помощью мобильного приложения провел консультацию для сельхозтоваропроизводителя из Тяжинского района

2 февраля 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с помощью мобильного приложения «Инспектор» провел консультацию для индивидуального предпринимателя Росликова С.В., выращивающего зерновые и зернобобовые культуры, семена масличных культур на территории Тяжинского района Кемеровской области-Кузбасса.

Хозяйствующему субъекту разъяснены требования действующего законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, даны консультации по применению препаратов, зарегистрированных в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, мерах административной ответственности за несоблюдение обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, а также о внесении изменений в отраслевые законодательные акты Российской Федерации.

В формате обсуждения были рассмотрены рабочие вопросы, возникающие при контроле (надзоре) в сфере земельного законодательства, и изменения нормативных правовых актов.

Кроме того, сельхозтоваропроизводитель получил подробные разъяснения действующего законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна. В частности, по вопросам процедуры подтверждения соответствия зерна в форме декларирования соответствия, проводимого по единым правилам и схемам, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна».