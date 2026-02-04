В Кузбассе Россельхознадзор выдал предостережения собственнику 13 зарастающих сельхозучастков

Зарастание 13 земельных участков общей площадью 51,9 га было выявлено инспекторами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с 21 по 30 января 2026 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Кемеровского района Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими не использование ООО «Стандарт-Сервис» сельхозугодий, стало сплошное зарастание древесной растительностью, что является нарушением обязательных требований Земельного кодекса РФ и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи, в адрес юридического лица, в пользовании которого данные участки находятся на праве собственности, ведомством объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Также ему предложено провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от древесной растительности, приведению земельных участков в состояние пригодное для использования по целевому назначению (для сельскохозяйственного использования).