В Кузбассе Россельхознадзор выявил факт не извещения о доставке подкарантинной продукции

1 ноября 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение юридическому лицу в связи с не извещением о доставке подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области-Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований путем сбора и анализа данных, содержащихся во ФГИС «Аргус-Фито», инспектор ведомства выявил нарушение. Так, в адрес юридического лица, осуществляющего деятельность на территории Кемеровской области, из Республики Казахстан была ввезена морковь свежая (22 т). Однако предприятие не известило Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции.

Таким образом, хозяйствующий субъект не выполнил возложенные на него Федеральным законом от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений» обязанности по немедленному извещению территориального управления Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции, в том числе в электронной форме.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что при получении подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию, не позднее одного календарного дня со дня доставки, необходимо направлять в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору извещение о доставке подкарантинной продукции.