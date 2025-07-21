В Кузбассе Россельхознадзор выявил реализацию незарегистрированных сортов семян томатов

10 июля 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в рамках возложенных полномочий в сфере федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений выявил нарушение, выразившееся в незаконной реализации семян сельскохозяйственных растений.

Так, кемеровский индивидуальный предприниматель Хрипунов С.А. представил к реализации на площадке одного из маркетплейсов пакетированные семена томатов сортов Финик оранжевый, Черри Негро, Сладкий виноград, Фукс, Хинкали, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

В качестве превентивной меры в адрес хозяйствующего субъекта объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что в соответствии с Федеральным законом № 454-ФЗ «О семеноводстве» запрещается реализация на территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, сорта и гибриды которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, если они включены в Перечень родов и видов сельскохозяйственных растений, производство и выращивание которых направлено на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации.