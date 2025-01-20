10 января 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел консультацию для индивидуального предпринимателя, задавшего по вопрос посредством Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Ответы на поставленные вопросы заявитель получил от ведомства не менее прогрессивным способом — через мобильное приложение «Инспектор», использование которого облегчает взаимодействие и способствует своевременному решению большинства вопросов.

Так, индивидуальному предпринимателю разъяснены требования при перевозке по территории Кемеровской области – Кузбассу саженцев, которые являются подкарантинной продукцией согласно Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

Кроме того, специалист Россельхознадзора дал разъяснения действующего законодательства в области карантина растений, в том числе по вопросам процедуры оформления карантинного сертификата согласно Приказа Минсельхоза России от 12.01.2022 № 7 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата».

Проведение профилактических мероприятий с использованием видеосвязи возможно через мобильное приложение «Инспектор» (ссылка для скачивания, а также инструкции по установке и использованию приложения доступна по адресу: https://knd.gov.ru/document/mp). При наличии вопросов по использованию мобильного приложения «Инспектор», можно обратиться за консультацией по телефону 8(3842)36-15-80 или по адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева дом 2 Б, каб. 208, а также через непосредственное взаимодействие в приложении «Мобильный инспектор».