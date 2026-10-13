В Кузбассе Россельхознадзором проведено 46 оценок соответствия соискателей лицензии и лицензиатов в сфере обращения ветпрепаратов

С 1 января по 6 октября текущего года специалистами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора на территории Кузбасса проведено 46 оценок соответствия соискателей лицензии и лицензиатов в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. Из них 16 оценок проведено в отношении соискателей лицензии, 30 – в связи с переоформлением лицензии.

Так, 1 октября ведомство предоставило юридическому лицу лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Представителем организации 23 сентября 2026 года через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) была подана заявка на получение лицензии. Оценка проводилась с учетом новых требований, вступивших в силу с 5 апреля 2026 года на основании постановления Правительства РФ № 324 от 27 марта 2026 года. Согласно новым правилам, срок оказания услуги по предоставлению лицензии на фармацевтическую деятельность сокращен с 10 до 8 рабочих дней, а также упрощена процедура получения лицензии и внесения изменений в нее – теперь не требуется указывать сведения о наличии сертификата специалиста с ветеринарным образованием.

Мероприятие состоялось 1 октября 2026 года в дистанционном формате с применением мобильного приложения «Инспектор».

В ходе процедуры инспектор зафиксировал, что помещения, оборудование и технические средства, планируемые к использованию, отвечают установленным требованиям для осуществления фармацевтической деятельности.

По результатам проверки принято положительное решение – реестр лицензий Россельхознадзора пополнен новой записью.