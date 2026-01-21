В Кузбассе Россельхознадзором выявлено недостоверное декларирование 3 тысяч тонн пшеницы

15 января 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес индивидуального предпринимателя в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Тяжинского района Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании 3 000 тонн пшеницы урожая 2025 года, предназначенной на пищевые цели, установлены нарушения при определении показателя «Зараженность вредителями». Так, в протоколе испытаний указана методика ГОСТ 13586.4-83. Вместе с тем, для данного показателя правильной методикой является ГОСТ 13586.6-93 — Зерно. Методы определения зараженности вредителями.

Кроме того, в протоколе испытаний по следующим показателям нормативными документами в методе испытаний стали следующие:

– Азоксистробин (исследования проведены по методике: МУК 4.1.1213-03);

– Дифеноконазол (исследования проведены по методике: ФР.1.31.2010.07610);

– Имидаклоприд (исследования проведены по методике: ФР.1.31.2010.07610);

– Клодинафоп-пропаргил (исследования проведены по методике: ФР.1.31.2010.07610);

– Клоквинтосет-мексил (исследования проведены по методике: ФР.1.31.2010.07610);

– Мефенпир-диэтил (исследования проведены по методике: МИ 01-2022);

– Тиаметоксам (исследования проведены по методике: ФР.1.31.2010.07610);

– Трибенурон-метил (исследования проведены по методике: МУК 4.1.2022-05);

– Флорасулам (исследования проведены по методике: МУК 4.1.1442-03).

Вместе с тем, для этих показателей правильной методикой является МИ 11-2022 «Методика измерений. Количественное определение пестицидов в зерновых, зернобобовых, масличных культурах и продуктах их переработки хромато-масс-спектрометрическими методами».

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась с нарушением установленных процедур обязательного подтверждения соответствия.

Также, ведомством установлены нарушения при оформлении Единой формы декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, а именно, на бумажном носителе поле 4 «В лице» не заполняется, если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления»; проводить процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» в соответствии с заявленной продукцией, в том числе и на остаточное количество пестицидов, применяемых при производстве зерна, а также изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874.