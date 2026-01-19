В Кузбассе Россельхознадзором выявлено недостоверное декларирование более 4 тысяч тонн пшеницы

14 января 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес юридического лица в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Тисульского района Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании 4 210 тонн пшеницы, предназначенной на пищевые цели, установлены нарушения при определении показателя «Зараженность вредителями». Так, в протоколе испытаний указана методика ГОСТ 13586.4-83. Вместе с тем, для определения вышеуказанного показателя правильной методикой является ГОСТ 13586.6-93 — Зерно. Методы определения зараженности вредителями.

Кроме того, установлены несоответствия декларации о соответствии требованиям к декларациям о соответствии, а именно, при оформлении допущены нарушения на бумажном носителе: в поле 7 «Декларация о соответствии принята на основании», указан неверный номер протокол испытаний.

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась с нарушением установленных процедур обязательного подтверждения соответствия.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления»; проводить процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» в соответствии с заявленной продукцией, в том числе и на остаточное количество пестицидов, применяемых при производстве зерна, а также изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874.