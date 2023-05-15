В Кузбассе с помощью ФГИС «Меркурий» выявлено нарушение ветеринарного законодательства

При проведении мониторинга данных в ФГИС «Меркурий» Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в апреле текущего года выявлено нарушение ветеринарного законодательства Российской Федерации, а именно уполномоченное лицо предприятия ИП Чунарев Л.А. посредством внесения данных в транзакцию «переработка/производство» на продукцию свинина на кости мороженая без проведения технологического процесса изменил даты выработки с 03.04.2023 на 04.04.2023 и сроки годности с 03.10.2023 на 04.10.2023.

Далее, этим же уполномоченным лицом предприятия оформлены ветеринарные сопроводительные документы на подконтрольною продукцию, прослеживаемость которой не подтверждена, что является нарушением ветеринарных правил по оформлению ветеринарных сопроводительных документов.

Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства РФ.