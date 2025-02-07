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В Кузбассе с участием Россельхознадзора обсудили меры по сохранению эпизоотического благополучия животноводческих хозяйств

4 февраля в Кемерово состоялось межведомственное совещание по вопросу организации в 2025 году планового и непрерывного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа в животноводческих хозяйствах. Во встрече, инициированной минсельхозом Кузбасса, приняли участие представители Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ветеринарной службы региона и представители администраций муниципальных округов Кузбасса.

Одним из главных вопросов стал выбор конкретных хозяйств, которые должны войти в контур внимания уполномоченных органов для организации отбора проб у крупного рогатого скота.

В этой связи заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Марина Язькова поддержала необходимость учета таких факторов риска как периоды пролета перелетных птиц и открытого выпаса КРС на территории Кемеровской области — Кузбасса, наличия близлежащих с животноводческими хозяйствами водоемов, где обитает дикая водоплавающая птица, а также потенциальных рисков заноса вирусов гриппа птиц на подведомственную территорию.

Участниками совещания единогласно отмечена важность продолжения разъяснительной работы с владельцами хозяйств всех форм собственности о требованиях ветеринарного законодательства Российской Федерации, направленных на предотвращение возникновения очагов вирусов крупного рогатого скота и распространение возбудителя болезни.

В завершение отмечено, что в настоящее время на фоне непростой эпизоотической ситуации в мире определяющее значение для Российской Федерации имеет целенаправленная работа федеральных и региональных служб по сохранению высокого уровня биозащиты предприятий, обеспечению строгой системы ветеринарного контроля, соблюдению регионализации по болезням животных, а также обязательному маркированию и учету всех сельскохозяйственных животных.

В свою очередь, в лабораторно-диагностическом центре подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» продолжают следить за нетипично развивающейся эпизоотической ситуацией гриппа птиц в популяции крупного рогатого скота на территории США.

Общество
kuzbassnews.ru
07/02/2025
Общество
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