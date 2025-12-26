В Кузбассе с участием Россельхознадзора обсудили вопросы противодействия незаконному обороту промышленной продукции

25 декабря 2025 года в Кемерово заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Марина Язькова приняла участие в заседании региональной Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. К встрече, прошедшей в режиме видео-конференц-связи, под председательством министра промышленности и торговли Кузбасса Алексея Гришина подключились представители администрации и исполнительных органов Кузбасса, в том числе департамента лесного комплекса, минсельхоза, минздрава, а также региональных подразделений ГУ МВД, УФСБ, таможни, Роспотребнадзора, ФНС. В процессе обсуждения поднимались вопросы, связанные с недопущением производства и реализации на территории Кузбасса фальсифицированной промышленной продукции.

В свою очередь, представитель Россельхознадзора внесла предложения, направленные на противодействие этим процессам. В их числе усиление входного контроля пищевой продукции, проведение профилактических визитов для разъяснения принципов работы ФГИС «Меркурий», инициатива о проведении исследований на безопасность и качество в подведомственных Службе аккредитованных лабораториях, а также организация взаимодействия уполномоченных органов для проверки социально значимых учреждений, использующих контрактную систему.

В своем докладе Марина Язькова подробно остановилась на практических аспектах противодействия незаконному обороту продукции как одному из стратегических направлений в работе ведомства. Внимание участников было обращено на то, Россельхознадзор активно использует возможности Искусственного интеллекта при проведении контрольных (надзорных) мероприятий. Это позволяет обеспечить прослеживаемость животноводческой и растениеводческой продукции «от поля до прилавка». Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии и её компоненты интегрированы с Аналитическим порталом Искусственного интеллекта, который помогает подсветить инспектору возможные нарушения при проведении мониторинга данных.

Так, в текущем году на территории Кузбасса c применением искусственного интеллекта выявлено 554 нарушения. Одни из наиболее встречающихся – отсутствие прослеживаемости, в том числе сведений о сырье, из которого изготовлена продукция, а также необоснованное увеличение объемов продукции. Данные нарушения стали основанием для объявления 277 предостережений и выдачи 229 предупреждений посредством ФГИС «Ветис.Паспорт» в адрес уполномоченных лиц. Кроме того, была приостановлена регистрация 10 лиц и аннулирована регистрация 19 лиц, уполномоченных на оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов.

Еще одна площадка в Юргинском районе заблокирована как «фантомная», в связи с отсутствием фактической деятельности по производству продукции по заявленному адресу. Сотрудники Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе контрольных (надзорных) мероприятий выявили и аннулировали 19 производственных партий подконтрольной продукции, произведённой с грубыми нарушениями законодательства Российской Федерации, общим объемом 325,2 т. Основная причина – фальсификация молочной продукции растительными жирами и проведение производственных транзакций на фантомной площадке. Изъято из оборота 514 кг некачественных и (или) опасных пищевых продуктов без ветеринарных сопроводительных документов.

В течение 2025 года в работе активно применялись превентивные меры, включая предостережения и разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами проведено более 1 500 мероприятий, направленных на повышение уровня грамотности населения в области безопасности пищевой продукции.

По итогам заседания принято решение продолжить работу по повышению эффективности межведомственного взаимодействия и оперативного обмена информацией, мониторинга и лабораторного контроля.