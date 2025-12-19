В Кузбассе состоялось заседание штаба по повышению эффективности осуществления муниципального земельного контроля

18 декабря 2025 года представители Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора посредством видео-конференц-связи (ВКС) провели заседание штаба по повышению эффективности осуществления муниципального земельного контроля на территории Кемеровской области — Кузбасса.

Мероприятие прошло под председательством заместителя руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Мариной Язьковой и заместителя начальника отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Надежды Камыниной. В ходе заседания обсуждались вопросы проведения мероприятий по выявлению земель сельскохозяйственного назначения, заросших сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а также введения их в оборот.

Марина Язькова подчеркнула, что несмотря на принимаемые ведомством меры по усилению взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам земельного контроля, уровень осуществляемых специалистами муниципального земельного контроля мероприятий остается на не высоком уровне.

В свою очередь, Надежда Камынина акцентировала внимание на особенности осуществления муниципального земельного контроля. Она подчеркнула, что муниципальный инспектор обязан по итогам контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в случае выявления длящегося правонарушения выдать предписание об устранении нарушения с указанием конкретного срока.

В целом в ходе ВКС были рассмотрены вопросы о необходимости проведения мониторинга неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и введения их в сельскохозяйственный оборот.