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В Кузбассе состоялся очередной этап регионального конкурса экскурсионных маршрутов

Конкурс, посвященный 80-летию Победы, предусматривает три этапа. Сначала были разработаны пешеходные экскурсионные маршруты, включающие улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны, а также мемориальные комплексы, памятники, стелы, здания бывших эвакогоспиталей и прочие объекты, посвящённые теме Великой Отечественной войны.
В рамках профильной смены в детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре «Сибирская сказка» для ребят была организована обучающая программа «Школа юных экскурсоводов». Также конкурсанты приняли участие в краеведческой викторине и квиз-игре «Дорога памяти».
Затем будущих экскурсоводов ждала очная защита разработанных маршрутов. Первое место заняла учащаяся 10 «Б» класса Тисульской средней школы № 1 Анастасия Самсонова. На втором месте Александра Ларичкина из Прокопьевского округа (средняя школа № 34). Третье место досталось Илье Куракину из города Мыски (Станция туристов).
Ребят, успешно защитивших свои экскурсионные маршруты, ждёт третий этап конкурса – их реализация на местах в муниципалитетах.
Организаторы конкурса – Министерство образования Кузбасса, Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий, региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».

Фото: Тисульская средняя школа № 1

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kuzbassnews.ru
15/03/2025
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