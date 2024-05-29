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В Кузбассе состоялся заключительный концерт XXII межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры «Кузнецкая вольница»

В музее-заповеднике «Томская Писаница» собрались более 50 лучших творческих коллективов и отдельных исполнителей, 1 тысяча участников. После традиционного шествия казаков и творческих коллективов у часовни Абалакской иконы Божьей Матери состоялся праздничный молебен.
Учащиеся отделения народного пения Тяжинской детской школы искусств № 31 – сводный детский фольклорный коллектив ансамблей «Сударушка» и «Свирелька», ансамбль «Молодцы» стали Лауреатами первой степени, Александр Лиферов – Лауреатом второй степени. В номинации «Казачья песня» народный самодеятельный коллектив, ансамбль казачьей песни «Чаровница» под руководством Сергея Александровича Каплунова (Тяжинский центр национальных культур) отмечен Дипломом Лауреата второй степени и ценным подарком.
Хранители казачьей народной культуры Сибири представили воинские песни и байки, традиционные плясы и переплясы. Состоялась выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Традиции казачества храним». Здесь можно было познакомиться с бондарным ремеслом, лоскутным шитьем, вышивкой, традиционными оберегами и украшениями женщин-казачек. Народные умельцы из Новосибирска представили традиционную деревянную игрушку с росписью, а мастера из Алтайского края – резьбу по дереву и керамические сувениры.
Также прошла презентация муниципальных центров казачьей культуры. Особый интерес вызвала открытая выставка-дегустация казачьей походной кухни, где можно было оценить вкус горячей ухи, кулеша – походной казачьей каши, блинов и пирогов с разными начинками, а также отведать старинную казачью закуску из маринованного сала.
В рамках фестиваля впервые состоялись межрегиональное соревнование «Кузбасские Шермиции» и региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох».

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kuzbassnews.ru
29/05/2024
Культура
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