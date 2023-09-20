В Кузбассе сотрудниками Управления Россельхознадзора выявлена несанкционированная свалка ТКО

В ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия – выездного обследования, с целью проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации, должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в сентябре 2023 года выявлена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов на площади около 48540 кв. м, расположенная на землях сельскохозяйственного назначения в Кемеровском муниципальном округе Кемеровской области.

Арендатору земельного участка объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

О факте загрязнения земель сельскохозяйственного назначения в адрес Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса направлено информационное письмо.

Ликвидация свалки поставлена на контроль Управления.