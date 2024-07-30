В Кузбассе сотрудники Росгвардии обеспечили общественный порядок и безопасность во время празднования Дня Военно-морского флота
На территории Кемеровской области прошли массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота Российской Федерации. Всего в праздничных мероприятиях приняло участие более 1 000 жителей региона.
В обеспечении охраны правопорядка и безопасности граждан в Кемеровской области в содействии с сотрудниками правоохранительных органов были задействованы экипажи вневедомственной охраны Росгвардии. Маршруты круглосуточного патрулирования экипажей вневедомственной охраны были приближены к местам массовых празднований. Особое внимание было уделено городам Прокопьевск, Кемерово и Юрга.
В результате принятых мер нарушений правопорядка не допущено.
Фото: Росгвардия
30/07/2024