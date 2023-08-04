В Кузбассе сотрудники Росгвардии обеспечили общественный порядок и безопасность во время празднования Дня ВДВ
Накануне на территории Кемеровской области прошли массовые мероприятия, посвященные празднованию 93-годовщины Дня Воздушно-десантных войск Российской Федерации. Всего в праздничных мероприятиях приняло участие около 1 500 жителей области.
В обеспечении охраны правопорядка и безопасности граждан в Кемеровской области были задействованы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса. Маршруты круглосуточного патрулирования экипажей вневедомственной охраны были приближены к местам массового празднования и памятных мероприятий. Особое внимание было уделено городам Новокузнецк, Кемерово и Прокопьевск.
В результате совместных усилий стражей правопорядка нарушений на праздничных мероприятиях не допущено.
Фото: Росгвардия
04/08/2023