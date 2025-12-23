Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе сотрудники Россельхознадзора приняли участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»

В Кемеровской области – Кузбассе сотрудники Россельхознадзора приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», чтобы подарить новогоднее чудо тем, кто в этом действительно нуждается. Это ежегодное мероприятие является для коллектива ведомства и доброй традицией, и волнующим событием.

22 декабря «волшебники» из Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора осуществили мечты четырехлетнего Артема и шестнадцатилетней Софии из города Кемерово, которые написали новогодние письма-пожелания.

Артему вручены заветная интерактивная игрушка и логопедические тренажеры для развития речи. В этом году он уже рассказал стих в детском саду. Будучи очень контактным, мальчик любит игры с детьми, а также музыку и танцы под нее. Еще Артем любит поездки в деревню, на свежий воздух.

Мечта Софии, загадавшей получить в подарок синтезатор, также осуществилась. Девочка очень любит петь и слушать музыку, хочет стать певицей. Занимается адаптивным твирлингом, плейстиком, вокалом. В свободное время любит собирать алмазные мозаики и делать браслеты из бусин. Летом любит кататься на велосипеде, зимой учится кататься на коньках. Принимала участие в качестве модели на конкурсе дизайнеров адаптивной одежды «На крыльях» и выступала на фестивале «Высота» и «Твой звездный час».

Сотрудники ведомства поддерживают инициативу Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и считают, что благотворительная акция «Ёлка желаний» дает всем реальную возможность прикоснуться к исполнению детских мечт. Ведь при исполнении заветного желания, рождаются неподдельные детские эмоции и моменты радости, усиливающие праздничное настроение в канун Нового года.

kuzbassnews.ru
23/12/2025
