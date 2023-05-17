Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе специалисты Россельхознадзора приняли участие в прокурорской проверке птицефабрики.

Специалисты Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу по требованию прокуратуры Новокузнецкого района, приняли участие в проведении проверки одной из птицефабрик Кузбасса деятельностью которой является: содержание, выращивание и разведение сельскохозяйственной, племенной птицы, производство мяса птицы, субпродуктов в охлаждённом и замороженном виде на исполнения требования ветеринарного законодательства.

В ходе проведения проверки убойного цеха птицефабрики установлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза.

По результатам проверки, постановлением прокуратуры возбуждено производство по делу об административном правонарушении должностного лица предприятия по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ с привлечением к ответственности должностного лица предприятия в виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

 

Общество
kuzbassnews.ru
17/05/2023
Общество

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus