Специалисты Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу по требованию прокуратуры Новокузнецкого района, приняли участие в проведении проверки одной из птицефабрик Кузбасса деятельностью которой является: содержание, выращивание и разведение сельскохозяйственной, племенной птицы, производство мяса птицы, субпродуктов в охлаждённом и замороженном виде на исполнения требования ветеринарного законодательства.

В ходе проведения проверки убойного цеха птицефабрики установлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза.

По результатам проверки, постановлением прокуратуры возбуждено производство по делу об административном правонарушении должностного лица предприятия по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ с привлечением к ответственности должностного лица предприятия в виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей.