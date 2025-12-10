С начала 2025 года специалисты Россельхознадзора провели на территории Кемеровской области – Кузбасса 513 контрольных (надзорных) мероприятий, из которых более половины – это 290 – в виде выездных обследований земельных участков. Обследовано более 7 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, а на площади 4,5 тыс. га выявлены нарушения обязательных требований законодательства.

В адрес правообладателей земельных участков были применены меры административного воздействия — выдано 91 предписание об устранении выявленных нарушений, а также вынесены 34 постановления о привлечении к административной ответственности.

Однако в целях минимизации административной нагрузки специалисты Россельхознадзора делают акцент на применении превентивных мер, что позволяет стимулировать добросовестное отношение к соблюдению законодательства и способствовать снижению рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Так, в Кемеровской области – Кузбассе с января по ноябрь 2025 года инспекторы ведомства объявили 87 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении правообладателей земельных участков, провели 41 профилактический визит и 524 консультации.

Как следствие, в сельскохозяйственный оборот вовлечено 663,6 га ранее неиспользуемых или используемых с нарушением земель.