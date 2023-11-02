В Кузбассе спецназовцам из Росгвардии вручены государственные награды

В областном центре по случаю 67-й годовщины образования кемеровской воинской части в клубе отряда специального назначения «Кузбасс» прошли торжественное мероприятие и праздничный концерт.

К личному составу обратился командир кузбасского отряда спецназа Росгвардии полковник Батор Шодоев, отметив, что воины-сибиряки всегда отличались высоким профессионализмом и крепким духом, смелостью и отвагой.

Командир вручил отличившимся военнослужащим государственные награды. Спецназовцы представлены к медалям Суворова, Жукова, «За отличие в охране общественного порядка», а также знаку отличия Ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени. Кроме этого, участники памятной даты отмечены благодарственными письмами, грамотами и присвоением очередных воинских званий.

В конце октября 1956 года в Кемеровской области была сформирована воинская часть внутренних войск МВД СССР. С первых дней существования кемеровские военнослужащие встали на защиту интересов советского государства и его граждан. При участии бойцов в областном центре возводились гиганты промышленности: Химмаш, Завод химического волокна, Комбинат шелковых тканей и другие предприятия.

Личный состав кемеровской воинской части обеспечивал поддержание общественного порядка при проведении встречи руководителей США и СССР во Владивостоке в 1972 году, Олимпийских игр в Москве, Зимней Спартакиады народов СССР в 1982 году. Кузбасские воины участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, выполняли воинский долг в Афганистане, пресекали межнациональные конфликты в Нагорном Карабахе. С 1994 года бойцы и офицеры принимали участие в восстановлении конституционного порядка на территории Северо-Кавказского региона. С первых дней специальной военной операции защищают жителей Донецкой и Луганской народных республик.

С 2002 года в кемеровской воинской части началась новая историческая глава – на ее базе создан отряд специального назначения «Кузбасс», который стал элитой внутренних войск. При исполнении воинского долга двое военнослужащих воинской части старший лейтенант Сергей Цветков и ефрейтор Тимур Ибрагимов, удостоены звания Героя России (посмертно).

Фото: Росгвардия