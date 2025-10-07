В Кузбассе стартовал отборочный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России совместно с Общественным советом провели отборочный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

В конкурсе приняли участие дети полицейских в возрасте от 6 до 14 лет. Юные художники, чьи родители служат в транспортной полиции, представили яркие работы, выполненные красками, карандашами и фломастерами. В рисунках нашли отражение и повседневная работа транспортных полицейских и задачи, которые стоят перед сотрудниками ведомства.

Члены жюри отметили творчество Варвары Артамохиной (8 лет), Арины Бухтояровой (9 лет) и Василисы Пешковой (11 лет).

Церемония награждения состоится в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел. Работы участников направлены для прохождения II этапа конкурса в УТ МВД России по СФО.

Фото: Кузбасского ЛУ МВД России