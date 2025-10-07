Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе стартовал отборочный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России совместно с Общественным советом провели отборочный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

В конкурсе приняли участие дети полицейских в возрасте от 6 до 14 лет. Юные художники, чьи родители служат в транспортной полиции, представили яркие работы, выполненные красками, карандашами и фломастерами. В рисунках нашли отражение и повседневная работа транспортных полицейских и задачи, которые стоят перед сотрудниками ведомства.

Члены жюри отметили творчество Варвары Артамохиной (8 лет), Арины Бухтояровой (9 лет) и Василисы Пешковой (11 лет).

 

Церемония награждения состоится в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел. Работы участников направлены для прохождения II этапа конкурса в УТ МВД России по СФО.

Фото: Кузбасского ЛУ МВД России

Культура
kuzbassnews.ru
07/10/2025
Культура
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus