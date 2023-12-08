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В Кузбассе стартовал всероссийский турнир по тайскому боксу, посвященный памяти погибших героев-росгвардейцев

В преддверии Дня Героев Отечества в областном центре на базе спорткомплекса «Кузбасс-Арена» начались соревнования по тайскому боксу, посвященные памяти воинов-спортсменов, павших во время локальных войн и вооруженных конфликтов.

В церемонии открытия турнира приняли участие близкие погибших героев-кузбассовцев, в том числе семья офицера СОБР лейтенанта Юрия Латыпова — вдова Евгения и сын Денис, а также мать погибшего в ходе выполнения служебно-боевых задач сотрудника СОБР капитана Алексея Отческих, Любовь Отческих. Кроме того, среди приглашенных гостей присутствовали командир специального отряда быстрого реагирования «Символ» полковник Сергей Шелковников, ветераны службы, представители администрации.

Участники и гости почтили минутой молчания павших воинов-спортсменов, среди которых герои Росгвардии. Помимо капитана милиции Алексея Отческих и лейтенанта Юрия Латыпова, соревнования посвящены сотрудникам СОБР: рядовому Зауру Ахмедову, старшему лейтенанту Сергею Шлее, майору Александру Иванову, полковнику Игорю Мурзину и сотруднику ОМОН прапорщику Илье Михалеву.

Чемпионат проходит в Кемеровской области уже в 19-й раз и продлится несколько дней. В соревнованиях примут участие 300 тайбоксеров в возрасте 12–17 лет из Кузбасса, Томской, Новосибирской, Иркутской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, республик Тыва и Дагестан, Ямало-Ненецкого автономного округа.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
08/12/2023
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