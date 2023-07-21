В Кузбассе стартовала кормозаготовительная кампания

Практически все сельские территории региона приступили к заготовке сена и сенажа. На сегодняшний день с площади около 15 тысяч гектаров заготовлено 6 тысяч тонн сена и более 12 тысяч тонн сенажа.

Нестабильная погода этого лета не позволила травам набрать рост и сочность, специалисты называют такие пастбища низкопродуктивными. Несмотря на это, хозяйства наращивают надои молока. Сейчас в среднем с каждой коровы в сутки надаивают 17,4 кг, это на 400 граммов превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса