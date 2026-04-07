В Кузбассе стартовала Неделя космоса

В соответствии с Указом Президента Владимира Путина с 2026 года 6-12 апреля в России ежегодно будет проходить Неделя космоса. В этом году она приурочена к первому полету человека в космос. В Кузбассе ключевым событием станет 5-й Международный фестиваль Юрия Гагарина, а всего в течение недели запланировано более тысячи событий. Кузбассовцы увидят ключевые эпизоды предстартовой подготовки запуска корабля «Восход» на орбиту, узнают, как работает марсоход и отправят привет в космос.

В течение Недели космоса впервые по всему региону пройдут свыше 150 лекториев с участием лекторов Общества «Знание». Любой желающий сможет узнать, например, как орбитальные спутники помогают людям в повседневной жизни, а также ознакомиться с историей космических достижений России, современными открытиями астрофизиков, освоением Луны и Марса.

