В Кузбассе стартовала неделя молодежной книги «Счастливы вместе»

В Тяжинской библиотеке имени Н. И. Масалова открылась книжная выставка «Хобби 5D Dля всей семьи». В разделе «Для духовности» представлены лучшие произведения русской и зарубежной литературы, которые вдохновляют, расширяют кругозор.

Любителям животных адресован раздел «Для дружбы». Здесь можно найти информацию о породах своих любимцев и дрессировке, книги о содержании различных домашних питомцев.

Раздел «Для досуга» знакомит посетителей выставки с различными творческими увлечениями, которыми можно заняться всей семьей. Здесь представлены книги по бисероплетению, декупажу, изготовлению мягкой игрушки, поделок из природных материалов и многое другое.

Литература о популярных видах спорта представлена в разделе «Для достижений». Здесь сосредоточена исчерпывающая информация о шахматах, плавании, вольной борьбе и фигурном катании.

Раздел «Для дарования» – находка для эрудитов. Здесь можно познакомиться со сборниками универсальной литературы для тех, кто стремится к совершенствованию и развитию своего интеллекта. Выставка будет действовать до 26 ноября.