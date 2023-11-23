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В Кузбассе стартовала неделя молодежной книги «Счастливы вместе»

В Тяжинской библиотеке имени Н. И. Масалова открылась книжная выставка «Хобби 5D Dля всей семьи». В разделе «Для духовности» представлены лучшие произведения русской и зарубежной литературы, которые вдохновляют, расширяют кругозор.
Любителям животных адресован раздел «Для дружбы». Здесь можно найти информацию о породах своих любимцев и дрессировке, книги о содержании различных домашних питомцев.
Раздел «Для досуга» знакомит посетителей выставки с различными творческими увлечениями, которыми можно заняться всей семьей. Здесь представлены книги по бисероплетению, декупажу, изготовлению мягкой игрушки, поделок из природных материалов и многое другое.
Литература о популярных видах спорта представлена в разделе «Для достижений». Здесь сосредоточена исчерпывающая информация о шахматах, плавании, вольной борьбе и фигурном катании.
Раздел «Для дарования» – находка для эрудитов. Здесь можно познакомиться со сборниками универсальной литературы для тех, кто стремится к совершенствованию и развитию своего интеллекта. Выставка будет действовать до 26 ноября.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/11/2023
Культура
Тяжин
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