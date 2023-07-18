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В Кузбассе суд не стал выдворять из России граждан Таджикистана, признав недопустимым вмешательство властей в право на семейную жизнь

От выдворения за пределы страны женщину и двух её взрослых детей, являющихся гражданами Таджикистана, спасло наличие российского гражданства у главы семьи, проживающего в Красноярском крае…

В конце июня 2023 года сотрудниками отделения по вопросам миграции Отдела МВД России «Мариинский» на 18 километре в обход Мариинска были выявлены трое граждан Таджикистана, у которых ещё в конце декабря 2022 года истёк срок пребывания на территории Российской Федерации. Граждане Таджикистана являлись семьёй: мать и двое совершеннолетних детей.

Позже они поясняли, что прибыли в Россию с частным визитом. Хотели остаться в России, но документы для этого оформить не успели, а из страны по истечении установленного срока выехать не смогли по причине отсутствия денежных средств.

После составления протокола о совершённом административном правонарушении они были доставлены в суд для привлечения к административной ответственности по части 11 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за совершение которого предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Однако уже в суде при рассмотрении дел выяснилось, что на территории Российской Федерации в Красноярском крае у правонарушителей проживает глава их семьи, у которого они и находились всё это время. При этом муж и отец доставленных в суд граждан Таджикистана является гражданином Российской Федерации.

Решая вопрос о виде и размере наказания за совершённое правонарушение, суд учёл, что Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях основывается на Конституции России, а также на общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации.

В силу положений статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, заключённой в Риме 4 ноября 1950 года, каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц.

Учитывая отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, данные о личности правонарушителей, а также конкретные обстоятельства рассматриваемого дела, в числе которых установленное судом наличие устойчивых социальных связей в России, суд пришёл к выводу, что назначение наказания в виде административного выдворения за пределы страны будет противоречить вышеупомянутой Конвенции.

В результате суд не стал выдворять граждан Таджикистана за пределы России, и с учётом их материального положения назначил каждому наказание за совершённое правонарушение в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото из открытых источников

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