В Кузбассе суд по иску прокурора обязал нерадивую мать выплатить её 4-летней дочери компенсацию морального вреда
Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с местной 40-летней жительницы в пользу её четырёхлетней дочери компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.
Из материалов гражданского дела следует, что с момента рождения девочки и до её трёхлетнего возраста нерадивая мать умышленно самоустранилась от исполнения своих родительских обязанностей. Она не заботилась о здоровье своей малолетней дочери и растила её в антисанитарных условиях, регулярно злоупотребляя спиртными напитками. Осознавая необходимость регулярного посещения ребёнком поликлиники, женщина умышленно игнорировала предписания и рекомендации врачей по посещению ребёнком медицинского учреждения и не обеспечивала её полноценным питанием и витаминами. В результате у девочки развились тяжёлые болезни и отставание в физическом развитии.
В июне 2023 года 40-летняя женщина была признана виновной и осуждена за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении своей малолетней дочери, соединённое с жестоким обращением с ней. Тогда ей было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.
В связи с тем, что девочка стала жертвой противоправных деяний в несовершеннолетнем возрасте, после вступления обвинительного приговора в законную силу прокурор Мариинска обратился в суд с требованием взыскания с нерадивой матери в пользу пострадавшего ребёнка компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.
Мать девочки в судебное заседание не явилась, но представила в суд заявление о полном признании исковых требований прокурора.
В результате суд принял признание иска и вынес решение о взыскании с женщины в пользу её малолетней дочери в счёт возмещения причинённого морального вреда 50 тысяч рублей.
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
Фото из открытых источников