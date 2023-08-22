В Кузбассе суд по иску прокурора обязал нерадивую мать выплатить её 4-летней дочери компенсацию морального вреда

Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с местной 40-летней жительницы в пользу её четырёхлетней дочери компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Из материалов гражданского дела следует, что с момента рождения девочки и до её трёхлетнего возраста нерадивая мать умышленно самоустранилась от исполнения своих родительских обязанностей. Она не заботилась о здоровье своей малолетней дочери и растила её в антисанитарных условиях, регулярно злоупотребляя спиртными напитками. Осознавая необходимость регулярного посещения ребёнком поликлиники, женщина умышленно игнорировала предписания и рекомендации врачей по посещению ребёнком медицинского учреждения и не обеспечивала её полноценным питанием и витаминами. В результате у девочки развились тяжёлые болезни и отставание в физическом развитии.

В июне 2023 года 40-летняя женщина была признана виновной и осуждена за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении своей малолетней дочери, соединённое с жестоким обращением с ней. Тогда ей было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

В связи с тем, что девочка стала жертвой противоправных деяний в несовершеннолетнем возрасте, после вступления обвинительного приговора в законную силу прокурор Мариинска обратился в суд с требованием взыскания с нерадивой матери в пользу пострадавшего ребёнка компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Мать девочки в судебное заседание не явилась, но представила в суд заявление о полном признании исковых требований прокурора.

В результате суд принял признание иска и вынес решение о взыскании с женщины в пользу её малолетней дочери в счёт возмещения причинённого морального вреда 50 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников