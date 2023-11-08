В Кузбассе суд по требованию прокурора обязал местные власти законно обустроить места для складирования снега

Обращению в суд предшествовала прокурорская проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, которая показала, что на территории Мариинского муниципального округа отсутствуют отвечающие санитарным требованиям специальные площадки, на которых может складироваться снег.

Прокуратурой г.Мариинска ранее была проведена проверка исполнения требований законодательства при складировании снега после очистки территории Мариинского муниципального округа. Было установлено, что нормативным актом местной администрации определено место для вывоза и складирования снега (территория бывшего аэродрома). Однако в конце марта 2023 года результаты выездной проверки показали, что бетонное покрытие этого участка местами поросло многолетней сухой растительностью и мхом, что говорит об отсутствии водонепроницаемости данного покрытия. Отсутствовал и сплошной земляной вал по периметру данного участка.

Документация, подтверждающая проведение работ по обустройству водонепроницаемого покрытия и обваловке территории, у органов местного самоуправления отсутствовала, поэтому в связи с выявленными нарушениями прокурором главе округа было внесено представление. Одновременно с этим за нарушение санитарного законодательства Мариинское территориальное управление было оштрафовано на 10 тысяч рублей.

В ответ на представление прокурора муниципалитет сообщил, что фактически площадка для складирования снега не обустроена в связи с отсутствием финансирования.

Таким образом, несмотря на принятые меры прокурорского реагирования, до настоящего времени каких-либо действий, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности граждан в части исключения попадания вредных веществ с таянием убранного снега в окружающую среду, со стороны муниципалитета не предпринято.

Поэтому прокурор и обратился в суд к администрации Мариинского муниципального округа и её структурным подразделениям о признании выявленного бездействия незаконным и возложении соответствующих обязанностей.

Представитель администрации округа иск не признал, приводя доводы о том, что администрация не может являться ответчиком по данному делу и не сможет выполнить заявленные прокурором требования. Представитель Мариинского территориального управления в суд не явился, а Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации округа в судебном заседании вопрос об удовлетворении исковых требований оставил на усмотрение суда.

Рассмотрев дело, суд признал заявленные прокурором требования обоснованными.

«Действующее законодательство не ставит выполнение органами местного самоуправления требований по обеспечению прав и интересов неопределённого круга лиц на благоприятную окружающую среду в зависимость от финансовой возможности», – говорится в решении суда.

В результате суд признал бездействие административных ответчиков в части непринятия мер по организации и обустройству площадок для накопления снега или снегоплавильных установок незаконным. Решением суда от 14 августа 2023 года ответчики обязаны устранить выявленные нарушения в срок до 1 октября 2023 года.

Следует отметить, что решение вступило в законную силу лишь 1 ноября 2023 года в связи с его обжалованием ответчиками в вышестоящей судебной инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: из открытых источников