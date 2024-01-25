В Кузбассе суд вернул мариинскому застройщику, обвиняемому в мошенничестве, семь квартир в возведённой им «новостройке»

Судом прекращено право собственности муниципалитета в отношении семи квартир, непригодных для проживания. Эти квартиры переданы в собственность застройщика многоквартирного дома, построенного с неустранимыми нарушениями. При этом застройщик обязан вернуть муниципалитету около 5 миллионов рублей, оплаченных ранее ему за квартиры, а также выплатить в бюджет Мариинского муниципального округа более 70 тысяч рублей государственной пошлины, связанной с рассмотрением дел в суде.

Из материалов гражданских дел следует, что в 2017 и 2019 годах между муниципалитетом, а также компаниями «Строй М» и «Комплекс Сибирь», действующими по доверенности за собственника многоквартирного дома, заключены муниципальные контракты на поставку семи благоустроенных квартир. Эти квартиры предназначались для передачи в социальный наём гражданам льготной категории, в том числе детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Но в ноябре 2022 года главе Мариинского муниципального округа из подразделения Следственного комитета России поступила информация о том, что приобретённые квартиры непригодны для проживания. Эта информация была подтверждена экспертным заключением, согласно которому дом, в котором было приобретено жильё, является реконструкцией ранее имевшегося административного здания, а не вновь возведённым в результате строительства. Дальнейшая эксплуатация данного многоквартирного дома недопустима, так как имеется реальная угроза жизни и здоровью для проживающих в нём людей. Также следственными органами была представлена информация, что застройщиком дома являлся на момент «постройки» местный предприниматель Николай Мораш.

После этого Комитет по управлению муниципальным имуществом Мариинского округа направил застройщику претензии с требованием расторгнуть муниципальные контракты и вернуть муниципалитету денежные средства в размере цены этих контрактов. Направленные претензии были оставлены без ответа, в результате чего Комитет обратился в суд с соответствующими требованиями к застройщику.

В суде застройщик и его представители исковые требования не признали. В числе прочего указывали, что изначально квартиры соответствовали требованиям муниципальных контрактов. Да и вообще требования не могут быть предъявлены к застройщику, так как он не являлся стороной муниципального контракта, а квартиры до неудовлетворительного состояния довели как собственник (муниципалитет), так и жильцы, проживающие в этих квартирах.

Однако в результате рассмотрения дел судом были установлены основания для удовлетворения заявленных исковых требований.

Право собственности муниципалитета на спорные квартиры было прекращено. Собственником спорных квартир вновь признан застройщик дома Николай Мораш, который обязан вернуть муниципалитету около 5 миллионов рублей, выплаченных ему в рамках заключённых контрактов. Также он обязан заплатить в доход местного бюджета около 73 тысяч рублей государственной пошлины, связанной с рассмотрением дел в суде.

Позже апелляционная инстанция оставила вынесенные судом решения без изменения.

Подробнее об основаниях принятия решений можно ознакомиться в опубликованных на официальных сайтах федеральных судов общей юрисдикции текстах судебных актов (судебные производства № 2-101/2023, 2-102/2023, 2-103/2023, 2-104/2023, 2-105/2023, 2-106/2023 и 2-107/2023).

Отметим также, что по информации прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса гражданам, которым выделялись эти квартиры для проживания, предоставлены иные жилые помещения, а также выделены сертификаты на приобретение жилья.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд