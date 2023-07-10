В Кузбассе суд вынес обвинительный приговор сотрудникам полиции, обвиняемым в халатности

Заводским районным судом Кемерово вынесен приговор в отношении пяти сотрудников полиции. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

В суде установлено, что 14 января 2020 года подсудимые, являясь дежурными УМВД России по Кемерово и отдела полиции «Ленинский» УМВД России по г. Кемерово, получили несколько сообщений от жителей общежития по пр. Ленинградский в Кемерово о том, что из соседней комнаты доносятся крики женщины, просьбы о помощи, и слышны удары. Несмотря на наличие сведений о совершаемом преступлении, подсудимые значительное время бездействовали, сотрудников полиции на помощь девушке не направляли.

Не дождавшись в течение более полутора часов помощи, обеспокоенные соседи вскрыли дверь в комнату и обнаружили девушку мертвой.

Вину в совершении преступления сотрудники полиции не признали.

С учетом обстоятельств совершения преступления, личности подсудимых суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев и 2 года условно, а также лишил их права занимать определенные должности.

Также удовлетворено исковое заявление потерпевших о взыскании с МВД России компенсации причиненного преступлением морального вреда в сумме 1 млн рублей каждому, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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