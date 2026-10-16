В Кузбассе судом назначен штраф землепользователю за неисполнение предписания Россельхознадзора

7 октября Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора получило постановление мирового судьи судебного участка № 5 Советского судебного района г. Томска о признании физического лица виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ.

Основанием для вынесения решения послужили результаты выездного обследования, проведённого в июле 2026 года специалистом ведомства. Установлено, что собственником земельного участка площадью 8,8 га, расположенного в Юргинском муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса, не исполнено ранее выданное предписание об устранении нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации.

Предписанием собственнику вменялось проведение культуртехнических, мелиоративных и иных мероприятий, направленных на поддержание плодородия земель сельскохозяйственного назначения (в том числе вспашку, боронование, дискование), а также введение участка в сельскохозяйственный оборот путём обработки, сенокошения, возделывания, выращивания сельскохозяйственной продукции или иными способами. В ходе обследования зафиксировано сплошное зарастание участка сорной травянистой и древесной растительностью.

Подтверждение проведения мероприятий по вовлечению участка в сельскохозяйственное производство представлено не было. В связи с этим 18 августа 2026 года нарушителю выдано новое предписание со сроком исполнения до 26 июля 2027 года. Одновременно составлен протокол об административном правонарушении по факту неисполнения предыдущего предписания.

28 сентября 2026 года мировым судом физическое лицо признано виновным в совершении правонарушения по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. Назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Контроль за исполнением нового предписания остаётся на контроле Управления.