В Кузбассе транспортная полиция провела лекции о безопасности в сети для школьников

Инспекторы по делам несовершеннолетних Кузбасского линейного управления МВД России совместно с членами Общественного совета провели серию лекций в рамках профилактической акции «Молодёжь - против терроризма» для учащихся общеобразовательных учреждений Кемеровской области.

Сотрудники полиции разъяснили правовые аспекты противодействия экстремизму и ответили на вопросы о мерах профилактики среди молодёжи. Особое внимание было уделено безопасному использованию интернета: школьникам дали рекомендации сохранять бдительность, аккуратно относиться к публикуемым материалам и проверять источники информации.

Участникам напомнили об уголовной и административной ответственности за распространение запрещённых материалов и призвали не поддаваться на провокации в сети. В случае обнаружения подозрительных публикаций или попыток вовлечь их в противоправную деятельность ребятам рекомендовали незамедлительно обращаться за помощью к родителям, педагогам или сотрудникам полиции.

Встреча прошла в формате открытого диалога: школьники смогли задать вопросы и обсудить признаки опасного контента и способы противодействия его распространению.

«Наша задача - формирование антитеррористического сознания. Необходимо регулярно проводить профилактические встречи с подростками, поскольку эта группа наиболее уязвима к влиянию радикальных идей. Результатом мероприятия должна стать выработка практических мер по предупреждению экстремизма в молодёжной среде», - отметил член Общественного совета при линейном управлении Дмитрий Матюхин.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России