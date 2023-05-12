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В Кузбассе транспортные полицейские провели профилактическую акцию «Безопасный путь!»

Инспектор по делам несовершеннолетних линейного пункта полиции (ЛПП) на станции Промышленная Максим Тележкин и представители РЖД провели профилактическую акцию «Безопасный путь!» для воспитанников подготовительной группы детского сада «Сказка». Образовательное учреждение расположено вблизи железной дороги, и транспортные полицейские рассказали дошколятам о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, необходимости переходить железнодорожные пути только в установленных для этого местах и о возможных последствиях пренебрежения правилами транспортной безопасности.

О роли железной дороги в жизни людей рассказал дошколятам начальник станции Промышленная Владимир Потапов, а затем дети посетили вагон-музей, где развернута экспозиция, рассказывающая об истории железнодорожной станции. Во время Великой отечественной войны вагон, ставший впоследствии музеем, выполнял функции медицинского пункта. В заключение познавательной встречи представитель ведомственной охраны железнодорожного транспорта Артем Волков продемонстрировал детям работу служебной собаки по кличке Норман.

Транспортная полиция напоминает: железная дорога является объектом повышенной опасности. Запрещается переходить или перебегать через железнодорожные пути перед поездом, если расстояние до него менее 400 метров, а также ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного полотна ближе 5 метров от крайнего рельса. Переходить пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров.

 

Фото: ЛО МВД на транспорте

Общество
Промышленная
kuzbassnews.ru
12/05/2023
Общество
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