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В Кузбассе транспортные полицейские завершили расследование кражи оборудования с электроподстанции

Следователи линейного отдела полиции на станции Тайга Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России завершили расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с незаконным проникновением в помещение).

Ранее в дежурную ЛОП на станции Тайга Кузбасского ЛУ МВД России обратился начальник электроподстанции станции Хопкино и сообщил, что обнаружил пропажу элементов конструкции объекта на общую сумму почти 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили и задержали подозреваемого в хищении чужого имущества. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 36-летнний житель города Тайга, который, находясь в должности электромонтера железнодорожного предприятия, в нерабочее время проникал на территорию подстанции и похищал переносные медные заземления (защитные устройства, обеспечивающее безопасную работу  в ходе проведения ремонтных работ) и силовые контакты с вакуумных выключателей - приборов, которые должны отключать оборудование на случай аварийных ситуаций или в рамках текущей эксплуатации. Похищенное подозреваемый выносил в рюкзаке и сдавал в пункт приема черного и цветного металла.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Яшкинский районный суд Кемеровской области для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

 

Фото: Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России

Происшествия
Тайга
kuzbassnews.ru
26/04/2023
Происшествия
Тайга
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