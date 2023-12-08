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В Кузбассе Управление Россельхознадзора приняло участие в совещании «Итоги полевого сезона 2023г»

В рамках XXII Международной научно - практической конференции «Современные тенденции сельскохозяйственного производства в мировой экономике» 6 декабря 2023 г. Министерством сельского хозяйства Кузбасса проведено совещание «Итоги полевого сезона 2023г».

В совещании приняла участие заместитель начальника отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу Язькова М.А. В своем докладе она осветила основные требования стран импортеров при экспорте растениеводческой продукции из Кузбасса. В ходе доклада был разъяснён алгоритм получения фитосанитарного сертификата с помощью сервиса платформы «Мой экспорт». Отвечая на вопросы присутствующих, разъяснила работу Управления по приему и обработке заявок на проведение обследования подкарантинных объектов при поставке зерна в Китай, с оформлением через систему «Цербер».

Подводя итоги совещания, министр сельского хозяйства Кузбасса Ариткулов А.В. отметил, что полевой сезон 2023 года был сложный в связи с погодными условиями, но урожай полученный аграриями достойный. Министр пожелал успехов всем сельхозтоваропроизводителям в их нелёгком труде.

Общество
kuzbassnews.ru
08/12/2023
Общество
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