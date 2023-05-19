В Кузбассе Управления Россельхознадзора выявлена несанкционированная свалка на землях сельскохозяйственного назначения

17 мая текущего года в ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу выявлена несанкционированная свалка отходов, состоящая преимущественно из золы, на площади не менее 90 кв. м, расположенная на землях сельскохозяйственного назначения в непосредственной близости от населенного пункта по адресу Российская Федерация, Кемеровская область, Кемеровский муниципальный район, Березовское сельское поселение, территория пастбища п. Новостройка, земельный участок 1.

Ликвидация свалки поставлена на контроль Управления.