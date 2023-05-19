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В Кузбассе Управления Россельхознадзора выявлена несанкционированная свалка на землях сельскохозяйственного назначения

17 мая текущего года в ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу выявлена несанкционированная свалка отходов, состоящая преимущественно из золы, на площади не менее 90 кв. м, расположенная на землях сельскохозяйственного назначения в непосредственной близости от населенного пункта по адресу Российская Федерация, Кемеровская область, Кемеровский муниципальный район, Березовское сельское поселение, территория пастбища п. Новостройка, земельный участок 1.

Ликвидация свалки поставлена на контроль Управления.

Общество
kuzbassnews.ru
19/05/2023
Общество
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