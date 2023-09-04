В Кузбассе увековечили память героя-росгвардейца

В Прокопьевске на фасаде 5-этажного жилого дома разместили баннер в память о сотруднике ОМОН «Рубеж» старшем сержанте Владимире Никитине, погибшем в зоне СВО при выполнении служебно-боевых задач.

Инициаторами увековечивания памяти героя Росгвардии стали товарищи Никитина по самбо совместно с министерством спорта Кузбасса. Баннер с изображением старшего сержанта разместили напротив школы №54. Теперь ученики школы будут знать, что в их родном городе родился и жил герой, который отдал жизнь за защиту своей Родины.



Справочно:



В феврале 2022 года Владимир Никитин вместе с сослуживцами отправился в район проведения специальной военной операции на территории Украины для защиты мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Его жизнь трагически оборвалась 25 февраля при выполнении служебно-боевых задач.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач СВО, Владимир Валерьевич Никитин награжден Орденом Мужества посмертно.

Фото: Росгвардия